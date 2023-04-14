Глушенков: не хочу обижать «Крылья», но «Локомотив» — это другой уровень, во всём

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков сравнил свой нынешний клуб с «Крыльями Советов».

«Не боялся ли переходить в борьбу за стыковые матчи? Опасение было. Но я понимал, что создаётся команда, которая в дальнейшем будет выполнять серьёзные задачи. «Локомотив» — топ-клуб. Не хочу обижать «Крылья», которые дали мне многое, но «Локо» — это другой уровень. Во всём. Мне нужно было прогрессировать», — приводит слова Глушенкова Sport24.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 25 очков после 22 туров и занимает 11-е место в таблице.

23-летний Глушенков перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в минувшее зимнее трансферное окно. В составе московской команды он принял участие в пяти матчах РПЛ, забил в них два гола и отдал две результативные передачи.