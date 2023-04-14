Логашов: Дзюба доказал, что возраст неважен — можно играть и приносить пользу и в 34 года

Бывший футболист «Ростова» Арсений Логашов рассказал, что очень рад возвращению нападающего Артема Дзюбы в Российскую Премьер-Лигу.
«Как мне возвращени Дзюьы? Как и для всех — круто. Он вернулся, доказал всем, что не важно, сколько тебе лет — играть и приносить пользу команде можно в любом возрасте.
Не уверен насчет чемпионства. Я думаю, некоторые позиции еще надо укрепить. В защите, мне кажется, у команды не очень гладко", — приводит слова Логашова «РБ Спорт».
34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно. Он провёл в составе команды пять матчей в Российской Премьер-Лиге, забил в них шесть мячей и отдал одну голевую передачу.
До «Локомотива» Дзюба выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор», с которым расторг контракт по обоюдному согласию сторон.
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