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Ансу Фати близок к уходу из «Барселоны» из-за высказываний его отца о клубе — AS

Ансу Фати близок к уходу из «Барселоны» из-за высказываний его отца о клубе — AS
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Нападающий Ансу Фати близок к уходу из «Барселоны».

Как сообщает AS, руководство «Барселоны» недовольно публичными высказываниями отца Ансу Фати Боры. Ранее он заявлял, что недоволен «Барселоной» и считает, что Ансу лучше покинуть клуб, поскольку футболист заслуживает больше игрового времени.

Отмечается, что агента Фати Жорже Мендеша попросили искать предложения по игроку с компенсацией не менее € 40 млн.

Ансу Фати — воспитанник «Барселоны», он находится в структуре команды с девяти лет. В нынешнем сезоне нападающий в 40 матчах забил семь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

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