Зозуля: похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро
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Украинский нападающий испанского «Райо Махадаонда» Роман Зозуля прокомментировал решение Министерства молодёжи и спорта Украины запретить национальным командам участвовать в тех международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы. Форвард посетовал, что сборная Украины не сыграет в квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии.
«Похоже, футбольная сборная снимается с квалификации Евро», — написал Зозуля на своей официальной странице в социальных сетях.
Сборная Украины уже сыграла первый матч в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года. Украинская национальная команда на выезде уступила Англии 0:2. Следующий матч украинцы должны сыграть с Северной Македонией в середине июня.
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