Зозуля: похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро

Украинский нападающий испанского «Райо Махадаонда» Роман Зозуля прокомментировал решение Министерства молодёжи и спорта Украины запретить национальным командам участвовать в тех международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы. Форвард посетовал, что сборная Украины не сыграет в квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии.

«Похоже, футбольная сборная снимается с квалификации Евро», — написал Зозуля на своей официальной странице в социальных сетях.

Сборная Украины уже сыграла первый матч в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года. Украинская национальная команда на выезде уступила Англии 0:2. Следующий матч украинцы должны сыграть с Северной Македонией в середине июня.