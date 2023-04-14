Сергей Семак ответил на вопрос о возможном выкупе Мантуана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном выкупе Густаво Мантуана у «Коринтианса».

«Что касается Мантуана, я не знаю экономических подробностей той сделки, которая есть. Касательно игровых качеств Мантуан абсолютно соответствует нашей команде по качеству. Мы бы хотели, чтобы он остался. Дальше задача руководства, насколько возможно будет договориться с предыдущим клубом о полном его выкупе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Мантуан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» в июне 2022 года на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги бразилец провёл 16 матчей, забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника семь матчей в Фонбет Кубке России. Мантуану 21 год.