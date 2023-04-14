Бучнев: с Мхитаряном такое ощущение, будто соседа встретил, которого 30 лет знаешь

Российский вратарь, выступающий за ереванский «Пюник» и сборную Армении, Станислав Бучнев поделился мнением о нападающем «Интера» Генрихе Мхитаряне.

«По нему видно: совсем другой уровень работы с мячом, принятия решений. Но ещё больше его человеческие качества подкупили. Супертоповый человек. Везде поиграл и всё повидал, а ощущение такое, будто соседа встретил, которого 30 лет знаешь. Очень простой парень», – сказал Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Станиславу Бучневу 32 года. Он начинал карьеру в «Автодоре» из Владикавказа. Голкипер выступал в таких клубах, как «Машук-КМВ», «Ангушт», «Волгарь», «Тюмень». В сезоне-2019/2020 Бучнев играл за воронежский «Факел», после чего перешёл в армянский «Пюник».