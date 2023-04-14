Фетисов — о Fan ID: иногда законы не работают, люди не следуют указаниям

Бывший хоккеист и депутат Государственной Думы России Вячеслав Фетисов выступил с критикой закона о карте болельщика, заявив, что он не работает так, как рассчитывали в правительстве страны. Также экс-защитник сборной СССР отметил, что для посещения других общественных мест не требуется Fan ID.

«Закон принимался ещё в той Думе, когда я работал в комитете, который как раз занимался вопросами спорта, туризма, молодёжной политики. Я высказывался не в поддержку этого законопроекта, понимая, что это вызовет колоссальный протест у людей. Тем не менее закон был принят, и мы видим сегодня реакцию: пустые стадионы, нежелание людей следовать этим указаниям…

Объяснение тому связано с безопасностью людей. У нас достаточно много общественных пространств, где люди общаются без всяких Fan ID. Тем более стадион — это такое закрытое сооружение, где можно всё это проследить без дополнительных контрольных функций. Иногда законы, которые принимаются, не работают, не дают результата, и, может быть, есть смысл как-то его пересмотреть.

Как-то нелогично совсем… В театр люди ходят без Fan ID, в метро ездят без Fan ID и много чего — в автобусах, в городском транспорте, в самолётах, на пароходах, в электричках… Не знаю, кто-то решил эту тему провести. Но, опять же, может, что-то мы не знаем, а что мы не знаем, сложно как-то понимать. Но я не отказываюсь от своего изначального решения, понимая, что это ни к чему прогрессивному не приведёт — наоборот, это будет, так скажем, протестом. И, кстати, высказывание тех же болельщиков на тот момент было совершенно понятно. Мы эту инициативу не поддерживали», — приводит слова Фетисова RTVI.