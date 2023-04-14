Игорь Ледяхов: у «Торпедо» есть шансы оказать серьёзное сопротивление «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» — «Спартак». Игра состоится в субботу, 15 апреля. Стартовый свисток арбитра — в 19:00 мск.

«Жду, что «Спартак» наконец добудет победу в игре с «Торпедо». После возобновления чемпионата команда выглядит, мягко говоря, неубедительно — отрыв первого места от остальных увеличился. Думаю, что «Спартак» захочет реабилитироваться и взять три очка.

У «Торпедо» есть шансы оказать серьёзное сопротивление в этом матче. До игры шансы 50 на 50. Да, они в нижней части таблицы, но сменился тренер, выиграли предыдущий тур — команда на эмоциональном подъёме. «Спартак» же, в свою очередь, эмоционально выглядит не очень хорошо. «Торпедо» нужны очки, чтобы попытаться вылезти из подвала таблицы. Думаю, что игра будет напряжённой, а у «Торпедо» будут шансы», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.