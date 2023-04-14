Игорь Ледяхов: у «Торпедо» есть шансы оказать серьёзное сопротивление «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» — «Спартак». Игра состоится в субботу, 15 апреля. Стартовый свисток арбитра — в 19:00 мск.
«Жду, что «Спартак» наконец добудет победу в игре с «Торпедо». После возобновления чемпионата команда выглядит, мягко говоря, неубедительно — отрыв первого места от остальных увеличился. Думаю, что «Спартак» захочет реабилитироваться и взять три очка.
У «Торпедо» есть шансы оказать серьёзное сопротивление в этом матче. До игры шансы 50 на 50. Да, они в нижней части таблицы, но сменился тренер, выиграли предыдущий тур — команда на эмоциональном подъёме. «Спартак» же, в свою очередь, эмоционально выглядит не очень хорошо. «Торпедо» нужны очки, чтобы попытаться вылезти из подвала таблицы. Думаю, что игра будет напряжённой, а у «Торпедо» будут шансы», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 14 апреля 2023
-
16:50
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:29
-
16:11
-
16:00
-
16:00
-
15:49
-
15:35
-
15:30
-
15:29
-
15:25
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:40
-
14:26
-
14:23
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:53
-
13:38
-
13:30
-
13:22
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
12:38