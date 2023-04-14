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Карпин — об игре «Ростов» — «Зенит»: нет ощущения чемпионского матча, будем реалистами

Карпин — об игре «Ростов» — «Зенит»: нет ощущения чемпионского матча, будем реалистами
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Зенитом». Игра пройдёт в воскресенье, 16 апреля, в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Есть ли ощущение, что матч с «Зенитом» — это игра за золото РПЛ? Это встреча двух команд, которые располагаются вверху турнирной таблицы, но думаю, что ни у кого нет ощущения чемпионского матча.

Давайте всё-таки будем реалистами: отрыв слишком большой, задачи и возможности у двух клубов слишком разные. Мы с первого тура двигались от игры к игре, так и движемся дальше, думая только о предстоящей встрече», — приводит слова Валерия Карпина «Спорт-экспресс».

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