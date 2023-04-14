Экс-игрок ЦСКА Карсаков поделился ожиданиями от матча с «Уралом»
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от матча армейцев с «Уралом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«Урал» сейчас непростой соперник для любой команды, но ЦСКА набрал ход. Мне кажется, у армейцев больше шансов в этом матче. Сложно говорить, как ЦСКА будет удивлять «Урал», учитывая, что впереди два матча подряд между этими командами. Нужно узнать это у Федотова. Мы можем только обращать внимание на эмоциональное состояние. Может, ЦСКА и не показывает нужную игру, но побеждает за счёт эмоций и желания.
Сейчас у ЦСКА есть все шансы попасть в тройку, потому что «Спартак» выглядит неважно. Но всё зависит от футболистов», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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