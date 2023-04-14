«Урал» — ЦСКА. Гончаренко ставит на Кубок

15 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.10. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА 15 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА (15.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Урал Екатеринбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Сезон постепенно близится к завершению. Миновало уже 22 тура Российской Премьер-Лиги. 15 апреля состоится пять встреч 23-го тура. В одной из них на стадионе «Екатеринбург Арена» померяются силами «Урал» и ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Благодаря Виктору Гончаренко «Урал» ощутимо прибавил. Он наловчился уверенно обыгрывать середняков и аутсайдеров, а также цепляться за очки в матчах с лидерами. Тем не менее после зимнего перерыва екатеринбуржцы столкнулись с очень сложным календарём.

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В последних пяти турах чемпионата России оранжево-чёрные встретились со «Спартаком» (2:2), «Торпедо» (1:0), «Динамо» (0:1), «Зенитом» (0:2) и «Ахматом» (0:2). Проиграли бóльшую часть матчей «шмели» из-за банальной нехватки ресурсов и свежести.

Кроме того, Виктор Гончаренко бросил большую часть сил на то, чтобы преуспеть в Кубке России. Пока что дела у екатеринбуржцев в турнире идут великолепно. Они дошли до финала Пути РПЛ, обыграв на предыдущих стадиях «Ростов» (1:1 и 2:1) и «Спартак» (1:1 и 2:1).

В финале Пути РПЛ Кубка России «Уралу» совсем скоро предстоит встретиться как раз с ЦСКА. Скорее всего, Гончаренко вновь побережёт силы основообразующих игроков, в том числе Ибраимы Сиссе, как это было в последних двух матчах чемпионата России с «Зенитом» и «Ахматом». Они нужнее в кубковых встречах.

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У ЦСКА в данном плане дела обстоят намного лучше и проще. Резервов у Владимира Федотова предостаточно. Поэтому преуспевают его подопечные как в РПЛ, так и в Кубке России. На предыдущих стадиях последнего турнира они обыграли «Краснодар» (3:0 и 0:1) и «Крылья Советов» (2:2 и 1:0).

В чемпионате России москвичи обыграли «Крылья Советов» (4:0), «Зенит» (1:0), «Факел» (2:0) и «Химки» (3:0). Таким образом, они поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. Отставание армейцев от идущего на третьем месте «Спартака» при этом сократилось до одного очка.

Прибавили Фёдор Чалов и Иван Обляков. Во всех четырёх матчах они отметились результативными действиями. Нападающий забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Полузащитник забил три гола и сделал два ассиста.

Учитывая всё это, наилучшим вариантом для ставки выглядит победа ЦСКА за коэффициент 2.10. Свидетельствует в пользу данного исхода и история очных встреч. Лишь в 1 из 12 последних игр екатеринбуржцы побеждали. И то, это было в Кубке России. Также было три ничейных результата.

На Кубок России ставка сделана и у екатеринбуржцев, и у москвичей. Однако ресурсов всё же больше у армейцев. Плюс у них наверняка имеется дополнительный стимул — опередить «Спартак» в РПЛ. Несмотря на то что встреча состоится в Екатеринбурге, в победу подопечных Владимира Федотова верится больше.

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К тому же Гончаренко по-прежнему отбывает дисквалификацию. Белорусский наставник получил красную карточку за ненормативную лексику во встрече 20-го тура с «Динамо» и был отстранён на три матча. В двух его подопечные уже проиграли. Скорее всего, скажется на результате отсутствие специалиста на тренерском мостике и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА 15 апреля 2023 года

Обе команды бросили бóльшую часть сил на Кубок России, но у ЦСКА в разы качественнее глубина состава. За счёт этого он, в отличие от екатеринбуржцев, добыл отличные результаты в последних четырёх турах РПЛ. Теперь у армейцев есть ещё и мотивация побороться за третье место. Ко всему прочему до сих пор отбывает дисквалификацию Гончаренко. Совокупность этих факторов, а также 12 последних очных встреч свидетельствуют в пользу победы красно-синих.

Ставка: победа ЦСКА за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

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Прогноз на матч «Наполи» — «Верона» с коэффициентом 3.70.

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Прогноз на матч «Бавария» — «Хоффенхайм» с коэффициентом 2.35.