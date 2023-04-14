Экс-гендир «Спартака»: Федун хотел привезти в Россию Салаха, но я знал, что он не поедет

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, как в 2014 году тогдашний президент красно-белых Леонид Федун хотел видеть в команде нападающего «Челси» Мохамеда Салаха. Параллельно клуб вёл переговоры с Садио Мане («Ред Булл Зальцбург») и Квинси Промесом («Твенте»), сумев подписать лишь последнего.
«С Салахом была параллельная история (переговорам с Садио Мане и Квинси Промесом. — Прим. «Чемпионата»), но я в него никогда не верил. Леонид Арнольдович попросил, и не только меня, эту историю прозондировать. Он попросил привезти его в Россию, я сказал, что нет, в аренду – тоже нет. Я сразу сказал, потому что знал через свои источники, что он точно не поедет в Россию, даже в аренду.
Я сказал Федуну, что, если кто-то решит вопрос по Салаху, готов это признать и уйти. Но этого не было. Из того селекционного списка, что был, получилось зацепить одного. Изначально предполагал, что получится Промес или Мане», — сказал Асхабадзе в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.
- 14 апреля 2023
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