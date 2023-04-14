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Асхабадзе: «Спартак» договорился с «Зальцбургом» по Мане, но Садио не хотел в Россию

Асхабадзе: «Спартак» договорился с «Зальцбургом» по Мане, но Садио не хотел в Россию
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Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе вспомнил, как в 2014 году красно-белые могли подписать тогдашнего нападающего «Ред Булл Зальцбург» Садио Мане. Трансфер сорвался из-за нежелания сенегальца ехать в Россию, а «Спартак» подписал Квинси Промеса.

«Параллельно с подписанием Промеса была история с Мане? С Садио дошло до момента договорённости с клубом. Игрок отказался, сказал: «Не поеду». «Зальцбург» нам говорил, что у них есть на связи английский клуб, но они дают меньше денег, а австрийцы хотели заработать больше.

Агент Мане сказал, что хочет в Россию, его всё устраивает. Мане сказал, что категорически не поедет в Россию. Никак не пытались переубедить, он сказал конкретно», — сказал Асхабадзе в ролике на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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