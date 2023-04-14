«Спартак» мог подписать Вейналдума. Родственники игрока разозлились из-за зарплаты

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе вспомнил, что в своё время красно-белые вели переговоры по поводу нидерландского полузащитника Жоржиньо Вейналдума. Сейчас права на 32-летнего футболиста принадлежат «ПСЖ», но он играет за «Рому» на правах аренды.

«Была встреча с представителями и родственниками Вейналдума, которые потом разозлились и сказали: «Зачем мы вообще встретились? Ты нас уговорил, и мы приехали. Та сумма, которую ты озвучил… Мы не хотим слушать ничего». Были маленькие деньги? Да. Они озвучили зарплату в € 5 млн в год. На тот момент – нереальные цифры, у нас был потолок», — сказал Асхабадзе в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.

Сейчас Роман Асхабадзе занимает аналогичную должность в воронежском «Факеле».