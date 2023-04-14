Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» мог подписать Вейналдума. Родственники игрока разозлились из-за зарплаты

«Спартак» мог подписать Вейналдума. Родственники игрока разозлились из-за зарплаты
Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе вспомнил, что в своё время красно-белые вели переговоры по поводу нидерландского полузащитника Жоржиньо Вейналдума. Сейчас права на 32-летнего футболиста принадлежат «ПСЖ», но он играет за «Рому» на правах аренды.

«Была встреча с представителями и родственниками Вейналдума, которые потом разозлились и сказали: «Зачем мы вообще встретились? Ты нас уговорил, и мы приехали. Та сумма, которую ты озвучил… Мы не хотим слушать ничего». Были маленькие деньги? Да. Они озвучили зарплату в € 5 млн в год. На тот момент – нереальные цифры, у нас был потолок», — сказал Асхабадзе в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.

Сейчас Роман Асхабадзе занимает аналогичную должность в воронежском «Факеле».

Материалы по теме
Экс-гендир «Спартака»: Федун хотел привезти в Россию Салаха, но я знал, что он не поедет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023