Воспитанник «Барселоны» Серхи Роберто, когда ему было 14 лет, мог оказаться в «Реале»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто, являющийся воспитанником каталонского клуба, на заре карьеры мог оказаться в «Реале». Об этом пишет Mundo Deportivo.

Роберто родился в Таррагоне, а местный клуб «Гимнастик де Таррагона» имел контракт о сотрудничестве с «Реалом», по которому «сливочные» обладали приоритетом на подписание любого игрока местной команды. Смена руководства в «Гимнастике» (техническим директором стал Хосе Сикарт, способствовавший продвижению клуба в Примеру) привела в том числе к расторжению этого соглашения. Главный аргумент Сикарта заключался в том, что «Гимнастик» не мог устраивать талантливых игроков, получавших предложения от «Барселоны», «Эспаньола» или даже соседней «Валенсии».

Даже после расторжения договора «Реал» продолжал следить за воспитанниками из Таррагоны, и однажды в Мадриде была организована встреча с семьями трёх многообещающих юношей, в том числе с представителями Серхи Роберто. В тот момент полузащитник был очень близок к подписанию контракта с «Реалом», но Сикарт, узнав о переговорах, отсоветовал Роберто ехать в Мадрид. Семейные обстоятельства и личные качества парня, по мнению функционера, не позволяли Серхи уехать за 600 километров от родительского дома.

Позже игроком заинтересовалась «Барселона». За год до подписания контракта с игроком сине-гранатовые пошли навстречу Роберто, позволив совмещать тренировки с продолжением жизни дома, а не на базе. «Барса» оплачивала такси, которое возило Серхи на базу вместе с несколькими местными игроками, такими как Марк Бартра и Ориоль Ромеу.