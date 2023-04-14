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Экс-гендиректор «Спартака»: Эмери после ухода спрашивал, что сделал не так

Экс-гендиректор «Спартака»: Эмери после ухода спрашивал, что сделал не так
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Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе вспомнил последний разговор с экс-наставником красно-белых Унаи Эмери.

«На тот момент не мог для себя ничего извлечь, потому что приглашал его не я, спустя какое-то время после его отъезда у нас было общение, во времена «Спартака» я всегда был рядом, когда ещё не был генеральным директором. В последний его день в Москве он набрал меня, хотя мы всё обсудили и подписали, и пригласил на кофе. Он задал мне несколько вопросов по поводу российского менталитета, шагов, которые он сделал правильно или нет», — сказал Асхабадзе в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.

51-летний Эмери с ноября 2022 года тренирует английскую «Астон Виллу». Ранее он работал в «Вильярреале», лондонском «Арсенале», «ПСЖ», «Севилье» и «Валенсии».

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