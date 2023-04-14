«Была лёгкая паника». В «Факеле» рассказали, как в РФС отреагировали на бюджет клуба

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе вспомнил историю с прохождением лицензирования команды для участия в Российской Премьер-Лиге.
«У «Факела» самый маленький бюджет среди клубов РПЛ, 100%. Расскажу забавный случай — когда мы в Мелбет Первой лиге занимали верхние строчки и проходили процесс лицензирования, а он проходится заранее, чтобы не было проблем, если ты попадёшь в РПЛ. Даже если ты не попал по-спортивному, то тебе автоматом дают лицензию на Первую лигу.
Когда мы в РФС показывали свой бюджет, говорили, что с ним будем заходить в РПЛ, там была лёгкая паника. Люди не привыкли видеть такие цифры. Если мы вовремя получим все деньги от ТВ-прав, от наших партнёров, то сумма будет максимум 570–600 миллионов рублей. У нас футболисты играют бесплатно? Практически», — сказал Асхабадзе в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.
- 14 апреля 2023
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