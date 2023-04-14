В «Факеле» рассказали, на сколько упали продажи абонементов с приходом Fan ID

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о влиянии карты болельщика (Fan ID) на продажи абонементов в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Воронежский клуб продавал их отдельно на первую и вторую часть сезона.

«Сказался ли Fan ID на посещаемости в Воронеже? Сказался. Было бы неправильно и нелогично утверждать, что не сказался. Помните первый матч после выхода в РПЛ (встреча с «Динамо» (3:3). – Прим. «Чемпионата»), когда на трибунах были и коллективы, которые сейчас бойкотируют?

Если брать статистику, то на первую часть сезона мы реализовали около 13 тысяч абонементов, на вторую – около 10 200 абонементов. Если посчитать в сухом остатке, то минимум три тысячи сокращение (посещаемости. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Асхабадзе в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.