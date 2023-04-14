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Слуцкий: «Динамо» претендует на тройку, не та ситуация, чтобы менять Йокановича

Слуцкий: «Динамо» претендует на тройку, не та ситуация, чтобы менять Йокановича
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Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не считает, что ничья со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги повлияла на судьбу главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Этой ничьей Йоканович спас себе работу? Думаю, нет. В больших клубах никто не руководствуется одним матчем, потому что это неправильно. Из Кубка России «Динамо» уже вылетело, поэтому, если вменять в вину результат кубкового поединка, из-за которого клуб лишился трофея, нужно было увольнять тогда. Если тренер остался после Кубка, то отдельно взятый матч, когда ещё играть восемь туров, ни на что глобально не влияет.

«Динамо» по-прежнему претендует на тройку, в этих матчах может произойти всё что угодно. Спешная замена тренера… «Динамо» не в той ситуации. Когда ты вылетаешь, ты можешь заменить тренера, но, когда ты борешься за верхние места в ситуации без еврокубков, нужно солидному клубу давать возможность (тренеру. — Прим. «Чемпионата») довести дело до конца и только после этого принимать решение», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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