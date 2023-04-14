«Лацио» разгромил «Специю» в 30-м туре Серии А

Сегодня, 14 апреля, состоялись два матча очередного, 30-го тура чемпионата Италии.

«Лацио» на выезде разгромно одолел «Специю» со счётом 3:0. Отличились Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон и Маркос Антонио. Отметим, что «Специя» на 84-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Итана Ампаду.

«Лацио», занимающий второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, увеличил отрыв от «Ромы» до восьми очков, команда Жозе Моуринью свой матч 30-го тура проведёт в воскресенье, 16 апреля, с «Удинезе».

Ранее «Кремонезе» на своём поле переиграл «Эмполи» со счётом 1:0. Единственный в матче гол на свой счёт записал Сирил Дессерс. «Кремонезе» занимает предпоследнее место в таблице, отставание от спасительной 17-й строчки сократилось до семи очков.