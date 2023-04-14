«Лацио» разгромил «Специю» в 30-м туре Серии А
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Сегодня, 14 апреля, состоялись два матча очередного, 30-го тура чемпионата Италии.
«Лацио» на выезде разгромно одолел «Специю» со счётом 3:0. Отличились Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон и Маркос Антонио. Отметим, что «Специя» на 84-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Итана Ампаду.
Италия - Серия А. 30-й тур
14 апреля 2023, пятница. 21:45 МСК
Специя
Специя
Окончен
0 : 3
Лацио
Рим
0:1 Иммобиле – 36' 0:2 Андерсон – 52' 0:3 Антонио – 89'
Удаления: Ампаду – 84' / нет
«Лацио», занимающий второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, увеличил отрыв от «Ромы» до восьми очков, команда Жозе Моуринью свой матч 30-го тура проведёт в воскресенье, 16 апреля, с «Удинезе».
Ранее «Кремонезе» на своём поле переиграл «Эмполи» со счётом 1:0. Единственный в матче гол на свой счёт записал Сирил Дессерс. «Кремонезе» занимает предпоследнее место в таблице, отставание от спасительной 17-й строчки сократилось до семи очков.
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