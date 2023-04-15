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В «Факеле» ожидают сдачу нового стадиона в конце 2023 года, он станет резервным

В «Факеле» ожидают сдачу нового стадиона в конце 2023 года, он станет резервным
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что ожидает сдачу нового стадиона для команды в конце 2023 года.

«Собираемся переезжать на новый стадион? Процесс идёт, он строится на 10 000 мест. По той стратегии, которая была утверждена, он будет резервным. Чтобы уехать с одного места, нужно иметь другое, а также начать реконструкцию действующей арены. По предыдущим прогнозам, новый стадион должен был быть готов в середине 2023 года. Думаю, график сдвинется, но будем надеяться, что он будет готов к концу текущего года.

Строительство на деньги клуба? Нет, конечно, мы не можем себе такое позволить. Он строится за счёт средств области», — сказал Асхабадзе в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

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