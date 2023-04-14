Роман Асхабадзе рассказал об обязанностях Александра Самедова в «Факеле»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе назвал обязанности старшего селекционера Александра Самедова в клубе.
«У Александра расширен функционал, под руководством Кирилла Котова он ещё работает с молодёжной командой. Это вопросы по академии, молодёжной команде, просмотр молодых игроков и работа с ними. Александру больше на откуп дано молодёжное управление.
Самедов, имея опыт в «Локомотиве» и свою заражённость темой молодых футболистов, часто дискутирует со мной. Он хочет, чтобы больше молодых игроков адаптировалось к большому футболу, считает, что их нужно развивать, давать шанс, а у нас их даётся не так много. Он говорит не про «Факел», а про всю российскую действительность во многих клубах», — сказал Асхабадзе в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.
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