«Ман Сити» — «Лестер». Холанд идёт за абсолютным рекордом АПЛ

Норвежцу осталось четыре мяча, чтобы установить новую планку по голам в одном сезоне чемпионата Англии.

15 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют «горожан»: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Победа «Лестера» оценена в 16.5. Заключить пари на ничью предлагается за 9.10.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер» 15 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Лестер» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.20. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер» (15.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 15 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Лестер Сити Лестер Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер» состоится 15 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад». Даррен Ингланд в 19:30 мск даст стартовый свисток.

«Манчестер Сити» последние три недели провёл на высоком уровне. Команда Хосепа Гвардиолы победила во всех девяти официальных матчах с суммарным счётом 34:3. «Горожане» не обращали внимания на статус и регалии соперников. Под их натиском не устояли «Ньюкасл» (2:0), «Ливерпуль» (4:1), «Лейпциг» (7:0) и даже «Бавария» (3:0).

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Небесно-голубые придерживаются атакующего стиля с акцентом на доминирование на поле. «Горожане» лучшие в АПЛ по ударам по воротам и в створ, а также по количеству и точности передач.

Испанский тренер долгое время придерживался формации 4-3-3, но осознал, что Эрлинг Холанд лучше себя проявляет в роли главной ударной силы и перешёл на гибридную схему 3-2-4-1. Гюндоган выполняет роль «ложной девятки» и предоставляет поле для манёвров Кевину Де Брёйне, который является ключевым при построении позиционных атак. На счету бельгийского вингера 22 результативные передачи и семь голов.

На неделе «Ман Сити» сделал серьёзную заявку на выход в полуфинал ЛЧ, разгромив «Баварию» — 3:0. Холанд забил третий мяч в ворота мюнхенцев, ставший для него 45-м в текущем клубном сезоне. Таким образом, Эрлинг установил рекорд по голам для игроков из АПЛ за сезон. Лишь четыре мяча отделяют норвежца от ещё одного достижения — абсолютного рекорда АПЛ по результативности.

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Ещё в прошлом сезоне «Лестер» вёл борьбу за место в зоне еврокубков. Сейчас «лисы» пытаются сохранить прописку в АПЛ. По итогам 30 туров команда расположилась на 19-м месте в турнирной таблице. От спасительной 17-й строчки её отделяет лишь два очка. Руководство попрощалось с Бренданом Роджерсом, доверив миссию по спасению Дину Смиту.

В 30 матчах «Лестеру» забили 52 мяча. Только три клуба пропустили больше. Уход капитана Каспера Шмейхеля не прошёл бесследно. Ни Дэнни Уорд, ни Даниэль Иверсен не впечатляют игрой в воротах.

«Ман Сити» же пребывает в отменной игровой форме. Команда Гвардиолы набрала крейсерский ход, сметая на своём пути соперников любого статуса. «Лестер» не отличается надёжностью игры в обороне и должен стать лёгкой мишенью для Эрлинга Холанда и его одноклубников. Мы бы рекомендовали заключить пари на победу «Ман Сити» с форой (-2) за коэффициент 1.80.

Прогноз и ставки на матч 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер» 15 апреля 2023 года

«Лестер» в текущем сезоне не похож сам на себя. Он проиграл 11 из 15 последних встреч АПЛ и расположился в подвале турнирной таблицы. «Лисы» очень плохи в защите. В текущем сезоне они не пропустили лишь в шести матчах. «Ман Сити» набрал ударный темп. В последних девяти матчах подопечные Гвардиолы забили 34 мяча. Учитывая фактор родного поля, турнирную мотивацию и атакующий потенциал «горожан», сомнений в их победе нет. Рекомендуем ставку на победу «Ман Сити» с форой (-2) за коэффициент 1.80.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

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