Семшов: Йокановичу надо дать доработать в «Динамо» до конца сезона

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал работу Славиши Йокановича на посту главного тренера московской команды.

«Нельзя зарекаться, могут ли уволить Йокановича из «Динамо», но Славиша не выходит на футбольное поле. Игроки не показывают тот уровень, который был, поэтому футболисты сначала должны сами в себе разобраться. До конца сезона Йокановичу надо дать доработать, а потом решать руководству, что делать. Если футболисты не впитали то, что хочет видеть главный тренер, тогда надо делать выводы. У «Динамо» ещё не всё потеряно, они будут бороться за первую тройку РПЛ, всё будет зависеть от результатов команды.

Заменить Йокановича может любой тренер — и российский, и зарубежный. Здесь надо отталкиваться от руководства «Динамо». Бело-голубых может тренировать даже Карпин. Другой вопрос, нужно ли это Валерию Георгиевичу? Это уже будет решать Карпин, если ему поступит предложение от «Динамо». Любой вариант с продолжением карьеры тренер обдумывает и взвешивает. Надо поговорить с руководителями клуба, понять, что будет по селекции и финансированию. Не знаю, отказался бы Карпин работать в «Динамо», если бы ему предложили работать вместо Йокановича. По возможностям бело-голубые сильнее «Ростова». Но жёлто-синие добиваются результата сейчас с помощью коллективизма и правильного подбора футболистов, который сделал тренерский штаб. Поэтому дело и возможности — это разные вещи. Но у «Динамо» больше перспектив, они могут в команду приглашать любого футболиста.

Любой тренер смог бы сделать из «Динамо» команду, которая может бороться с «Зенитом» за чемпионство. Но у наставника нет волшебной палочки, он может понимать, как такой результат сделать, но в итоге не добиться его. Потому что футболисты выходят на поле, и они должны быть квалифицированными и выполнять твои требования. Не зря кто-то играет в РПЛ, кто-то во Второй лиге, а кто-то в Испании», — приводит слова Семшова Metaratings.