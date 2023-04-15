Мостовой — о жизни в России: люди живут в страхе, мы хотим, чтобы конфликт закончился

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, каково сейчас жить в России, признавшись, что люди живут в страхе из-за неопределённости будущего и хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее.
«Какая сейчас жизнь в России? Она сложная. Если брать спорт, то мы можем выступать только в России, это тяжело. Хуже всего неопределённость, потому что мы не знаем, что будет дальше, через какое-то время.
Я живу в Москве и вижу людей, которые живут совсем плохо, в страхе… Им приходится оглядываться. Невозможно жить так же, как десять лет назад, потому что люди боятся. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился», — приводит слова Мостового Relevo.
Большинство матчей в своей игровой карьере Мостовой сыграл за испанскую «Сельту».
- 15 апреля 2023
-
11:14
-
11:12
-
11:06
-
11:05
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:46
-
10:46
-
10:32
-
10:14
-
10:13
-
10:11
-
10:05
-
10:00
-
09:59
-
09:57
-
09:55
-
09:28
-
09:22
-
09:22
-
09:12
-
09:06
-
08:47
-
08:30
-
08:28
-
08:19
-
08:08
-
07:29
-
07:29
-
07:18
-
06:33
-
06:28
-
06:28
-
06:13