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Мостовой — о жизни в России: люди живут в страхе, мы хотим, чтобы конфликт закончился

Мостовой — о жизни в России: люди живут в страхе, мы хотим, чтобы конфликт закончился
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, каково сейчас жить в России, признавшись, что люди живут в страхе из-за неопределённости будущего и хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее.

«Какая сейчас жизнь в России? Она сложная. Если брать спорт, то мы можем выступать только в России, это тяжело. Хуже всего неопределённость, потому что мы не знаем, что будет дальше, через какое-то время.

Я живу в Москве и вижу людей, которые живут совсем плохо, в страхе… Им приходится оглядываться. Невозможно жить так же, как десять лет назад, потому что люди боятся. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился», — приводит слова Мостового Relevo.

Большинство матчей в своей игровой карьере Мостовой сыграл за испанскую «Сельту».

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