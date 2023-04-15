«Мне ни разу не позвонили». Мостовой — о том, почему не работает тренером

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, почему не работает тренером или спортивным директором. Экс-футболист признался, что его никуда не приглашали.

«Чем я занимаюсь? Всем понемногу. Я много времени провожу, работая комментатором и экспертом на телевидении, хотя в последнее время я хожу туда немного реже. Вы и так знаете, каково жить в России. Я тренирую две или три детские команды, с которыми езжу на турниры.

Почему я не стал профессиональным тренером или спортивным директором? Мне ни разу не позвонили. Такова жизнь. Есть много бывших игроков, которые сейчас без работы, в том числе и в Испании. Ничего страшного, жизнь такая», — приводит слова Мостового Relevo.