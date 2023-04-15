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«Сочи» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 мск

«Сочи» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лигу между местным футбольным клубом «Сочи» и «Краснодаром». Главным арбитром встречи был назначен Виталий Мешков (Дмитров). Стартовый свисток в матче должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперники уже встречались друг с другом в текущем сезоне РПЛ. «Краснодар» и «Сочи» сыграли в Краснодаре 3 сентября в матче 8-го тура. Тогда победу одержали хозяева 2:1. В составе краснодарцев забитыми мячами отметились Олакунле Олусегун и Эдуард Сперцян. За «Сочи» гол забил Георгий Мелкадзе.

В активе «Краснодара» перед началом матча 35 очков после 22 матчей. У «Сочи» 31 очко.

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