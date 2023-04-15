Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от первого матча на «Стэмфорд Бридж» после возвращения в клуб. «Челси» встретится с «Брайтоном» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.
«Я рад вернуться и никогда не забуду, насколько это большая честь — быть тренером «Челси». Я уже выполнял эту работу в течение полутора сезонов, мне нравилась практически каждая минута, и сейчас я счастлив вернуться снова. Это место, конечно, очень особенное для меня, я выступал здесь, так или иначе, в течение долгого времени, и за многие годы у меня было здесь несколько потрясающих моментов, но моё главное чувство — полностью сосредоточиться на своей работе.
Мы должны добиваться побед на поле. Конечно, для меня будет особенным снова оказаться в домашней атмосфере, и я ценю поддержку, которую, я уверен, получу, но сохраню серьёзность, когда мы попытаемся набрать три очка», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
Видео: Кто может покинуть «Челси»
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