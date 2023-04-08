Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Вулверхэмптон» – «Челси» – 1:0, обзор матча чемпионата Англии по футболу, 8 апреля 2023 года, гол: Нуньес

Первый матч Лэмпарда после возвращения в «Челси» – грусть. Ни игры, ни результата
Григорий Телингатер
«Вулверхэмптон» – «Челси» – 1:0, обзор матча
Аудио-версия:
Комментарии
Зато мы увидели шедевр Нуньеса из «Вулверхэмптона».

«Челси» остаётся самым проблемным топ-клубом Англии. На этот раз команда проиграла «Вулверхэмптону» – 14-й команде лиги. И это тот случай, когда не имеет смысла винить судей или фортуну. Первый матч после возращения Лэмпарда получился безыдейным по содержанию. У обеих команд мало что получалось.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
08 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Нунес – 31'

Лэмпард отказался от схемы с тремя центральными защитниками, которая была у «Челси» последний месяц. Хотя нельзя сказать, что два центральных – это что-то новое для команды. По ходу сезона Поттер постоянно менял схему. В целом, состав «Челси» не сильно отличался от предыдущих матчей. Удивило разве что наличие Галлахера в основе.

Первый тайм оказался достаточно беззубым. Обе команды создали несколько полумоментов. Единственный мяч до перерыва был забит в ситуации, когда было тяжело рассчитывать на гол. Матеус Нунес решился на удар с острого угла, когда мяч находился в воздухе. Получился, вероятно, лучший гол в карьере футболиста – идеально в дальнюю «девятку». К Кепе хватало вопросов в этом сезоне, но тут было крайне тяжело спасти.

Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме «Челси» прибавил. Не то, чтобы сильно, но инициативой завладел явно. Хозяева были не особо против, предпочитая играть на контратаках. Лэмпард обновил тройку атаки: если начинали Стерлинг, Феликс и Хаверц, то заканчивали Обамеянг, Мудрик и Пулишич. Большинство показателей остались за «Челси»: удары, пасы, обводки, единоборства…

Материалы по теме
«Челси» внезапно вернул Лэмпарда. Какой в этом смысл?
«Челси» внезапно вернул Лэмпарда. Какой в этом смысл?

Только всего этого оказалось мало, чтобы забить хотя бы один раз. Та же проблема была последнее время у Поттера. Наверное, тяжело чего-то требовать от Лэмпарда в его ситуации. Слишком тяжёлое наследство ему досталось – команда максимально далека от того, чтобы выглядеть цельно.

Страшно это говорить, но впереди у «Челси» матч против «Реала». На его поле.

Материалы по теме
«Погба звонил мне в слезах». Она продала Холанда и судится с ФИФА
«Погба звонил мне в слезах». Она продала Холанда и судится с ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023