Первый матч Лэмпарда после возвращения в «Челси» – грусть. Ни игры, ни результата

«Челси» остаётся самым проблемным топ-клубом Англии. На этот раз команда проиграла «Вулверхэмптону» – 14-й команде лиги. И это тот случай, когда не имеет смысла винить судей или фортуну. Первый матч после возращения Лэмпарда получился безыдейным по содержанию. У обеих команд мало что получалось.
Лэмпард отказался от схемы с тремя центральными защитниками, которая была у «Челси» последний месяц. Хотя нельзя сказать, что два центральных – это что-то новое для команды. По ходу сезона Поттер постоянно менял схему. В целом, состав «Челси» не сильно отличался от предыдущих матчей. Удивило разве что наличие Галлахера в основе.
Первый тайм оказался достаточно беззубым. Обе команды создали несколько полумоментов. Единственный мяч до перерыва был забит в ситуации, когда было тяжело рассчитывать на гол. Матеус Нунес решился на удар с острого угла, когда мяч находился в воздухе. Получился, вероятно, лучший гол в карьере футболиста – идеально в дальнюю «девятку». К Кепе хватало вопросов в этом сезоне, но тут было крайне тяжело спасти.
Фото: Кадр из трансляции
Во втором тайме «Челси» прибавил. Не то, чтобы сильно, но инициативой завладел явно. Хозяева были не особо против, предпочитая играть на контратаках. Лэмпард обновил тройку атаки: если начинали Стерлинг, Феликс и Хаверц, то заканчивали Обамеянг, Мудрик и Пулишич. Большинство показателей остались за «Челси»: удары, пасы, обводки, единоборства…
Только всего этого оказалось мало, чтобы забить хотя бы один раз. Та же проблема была последнее время у Поттера. Наверное, тяжело чего-то требовать от Лэмпарда в его ситуации. Слишком тяжёлое наследство ему досталось – команда максимально далека от того, чтобы выглядеть цельно.
Страшно это говорить, но впереди у «Челси» матч против «Реала». На его поле.
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