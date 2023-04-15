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«Уфа» и «Акрон» не смогли открыть счёт в матче Первой лиги

«Уфа» и «Акрон» не смогли открыть счёт в матче Первой лиги
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Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар). Итоговый счёт встречи — 0:0.

На 55-й минуте гости остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил полузащитник Константин Савичев. Уже через четыре минуты составы уравнялись, так как вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Уфы» Данила Емельянов.

«Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 27 матчей. «Уфа» находится на 16-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует калининградская «Балтика» (54).

Россия - Мелбет Первая лига. 27-й тур
15 апреля 2023, суббота. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти
Удаления: Емельянов – 59' / Савичев – 55'
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