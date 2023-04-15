Хаджи: ещё недавно можно было подумать, что матч с «Торпедо» будет лёгким для «Спартака»

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча с «Торпедо» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Хочется, чтобы «Спартак» победил «Торпедо». Если ещё недавно можно было подумать, что матч будет лёгким, то сейчас всё усложняется: автозаводцы сейчас на определённом подъёме. Поэтому игра будет непростой: соперник будет рвать и метать, пытаясь цепляться за каждое очко. Но я думаю, что «Спартак» в конце концов соберётся — не может же быть серия неудач такой длинной. Желаю спартаковцам победы, а его болельщикам — радости и приятных ощущений.

Главное — психология: сложно переубедить футболистов, если они не верят в первое место. И тренерам надо правильно работать в этом направлении. Футбол — сложная игра, зависящая от множества факторов. «Спартак» потерял двоих футболистов и сразу начались проблемы: как в защите, так и в атаке. Очень слабо стала играть средняя линия. Раньше было всё органично выстроено: и быстрый переход из обороны в атаку, и в середине была игра, и впереди всё получалось. А сейчас в центре поля не пойми что. Пруцева абсолютно не видно. Как он играл в начале сезона, и как играет сейчас — небо и земля. Не знаю, что с ним происходит. Но ругать футболистов не будем: они сами знают, в чём недорабатывают. Поэтому пожелаем им удачи», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.