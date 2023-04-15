Мостовой: когда Рианчо впервые увидел мяч и ворота, я уже был одним из лучших в СССР
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о словах бывшего тренера «Спартака» Рауля Рианчо, который заявил, что Мостовой был никому не известен до того, как приехал в Испанию.
«Не видел слова Рианчо про ноунейма. Кто такой вообще Рианчо? Агроном, бухгалтер, звукорежиссёр, повар? Вроде тренер? Я о таком тренере в футбольном кругу не слышал.
Что касается слов про ноунейма, то когда Рианчо впервые увидел мяч, ворота и поле, я уже был одним из лучших футболистов в Советском Союзе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Рианчо высказался о Мостовом в ответ на слова о том, что нынешний главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль является ноунеймом.
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