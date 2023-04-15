«Мне не нужны лизоблюды рядом со мной». Мостовой — о тяжёлом периоде в жизни

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о непростом периоде в жизни, когда у него были проблемы в национальной команде, испанской «Сельте» и в семье.

«В 2004 году со мной случилось всё, что могло. У меня были проблемы в «Сельте», в сборной России, в семье… Многие должны понимать, что жизнь футболиста такая же, как и у всех. У нас есть отцы, матери, женщины, дети… Всё было против меня одновременно. По крайней мере, четыре-пять лет после этого мне было очень плохо.

Я очень устал от людей, которые окружают футболистов. С каждым годом я видел, как вокруг становится больше друзей. Но когда тебе плохо, никто тебя не любит. Я чувствовал себя одиноким. Со мной рядом были люди, но я не знал, от сердца они или только на словах. Мне было 35 лет, я мало думал о будущем. Я понимаю, что некоторым тяжело пережить это, но я прошёл через это, я спокойный человек, который любит свою жизнь. Мне не нужны лизоблюды рядом со мной. В детстве у меня была тяжёлая жизнь, и я научился ценить другие вещи», — приводит слова Мостового Relevo.