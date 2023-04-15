Артета — о Рамсдейле: думаю, что он исключительный, он знает чего хочет

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о голкипере команды Аароне Рамсдейле.
«Когда я понял, что он нужен нам? Когда мы играли против него. И, очевидно, я много наблюдал за ним, за его движениями и энергией. Я подумал, что это тот, кто нам нужен.
Он был очень, очень хорош, несмотря на то что дважды вылетал в низшую лигу, и это было трудно представить. Но мы увидели, что у него есть характер, харизма и индивидуальность, чтобы играть за наш клуб, и у него были потенциальные качества, которые можно использовать в нашем стиле игры.
Когда я смотрю на его прогресс за последние два сезона, думаю, что он исключительный. Он готов ответить на любой вопрос, который вы ему зададите, он знает заранее, что произойдёт, и он знает, чего он хочет, и он чувствует в себе силы сделать это. У него нет страха, он просто смотрел на вызов, стоящий перед ним, и это то, что нам было нужно», — приводит слова Артеты 90min.
- 15 апреля 2023
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