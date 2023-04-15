Президент «Урала»: не могу понять, чем футбол провинился перед чиновниками

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о необходимости РПЛ согласовывать свой календарь с Министерством спорта и Министерством цифрового развития.
«Есть отдельная лига, общественная организация. Там надо согласовать, тут согласовать. Зачем? Если честно, то я не могу понять. Конечно, это будет задержка на один-два дня. И людям снова будет неудобно. Они бы заранее купили билеты, а смотрят, что ещё не выложили расписание.
Для чего Министерству спорта согласование календаря чемпионата России по футболу? Они согласовывают чемпионат России по хоккею или фигурному катанию? А по футболу надо обязательно сделать. Не могу понять, чем футбол провинился перед чиновниками. Пускай нам скажут: «Ребята, так надо, потому что…». Хотя бы что-то объяснили. Но такого не было. А сейчас говорят, что будет так», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
- 15 апреля 2023
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