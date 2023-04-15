Константин Тюкавин: «Динамо» бьётся за тройку. Как бронза может быть неважна?

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о турнирной мотивации команды в чемпионате России.

«За что биться? За тройку. Как бронза может быть неважна? В столетие мы должны хотя бы в тройку попасть. Мы вылетели в обидном матче с «Акроном» из Кубка. Очень расстроились. Сейчас у нас есть шанс реабилитироваться и попасть в тройку.

Конечно, нет ощущения, что ни за что не боремся без еврокубков. Мы боремся за тройку», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 23 матчей. «Пари Нижний Новгород», уступивший «Динамо» в матче 23-го тура чемпионата (1:3), находится на 13-й строчке, заработав 19 очков.