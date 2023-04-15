Форвард «Динамо» Тюкавин: хочется снова ощутить эмоции после победы над «Зенитом»
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится 22 апреля.
«Конечно, хочется снова ощутить эмоции после победы над «Зенитом». Они стоят особняком в нашем чемпионате. Поэтому и надо выигрывать у таких команд — это приятнее. Чтобы регулярно обыгрывать «Зенит», нужно работать и тренироваться, обгонять их», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 23 матчей. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.
Комментарии
- 15 апреля 2023
-
17:24
-
17:19
-
17:16
-
17:11
-
17:06
-
17:06
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
17:02
-
16:52
-
16:51
-
16:47
-
16:46
-
16:40
-
16:35
-
16:32
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:25
-
16:25
-
16:17
-
16:12
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:56
-
15:46
-
15:40
-
15:27
-
15:20
-
15:20
-
15:18
-
15:06
Партнерский контент