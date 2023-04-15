Форвард «Динамо» Тюкавин: хочется снова ощутить эмоции после победы над «Зенитом»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится 22 апреля.

«Конечно, хочется снова ощутить эмоции после победы над «Зенитом». Они стоят особняком в нашем чемпионате. Поэтому и надо выигрывать у таких команд — это приятнее. Чтобы регулярно обыгрывать «Зенит», нужно работать и тренироваться, обгонять их», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 23 матчей. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.