«Вильярреал», обыгравший в прошлом туре «Реал», уступил «Вальядолиду»

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Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Вильярреал» и «Вальядолид». Финальный свисток Хавьера Иглесиаса Вильянуэвы зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте: Селим Амалла реализовал классную комбинацию с передачи Кайла Ларина.

Гол Амаллы. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 34-й минуте Джавад Эль-Ямик забил после сольного прохода, передачу ему отдал Амалла.

Гол Эль-Ямика. Видеоролик:

На 74-й минуте «Вильярреал» отыграл один мяч благодаря Этьену Капу, но этого оказалось недостаточно.

Гол Капу. Видеоролик:

«Вальядолид» набрал 32 очка и поднялся на 14-ю строчку турнирной таблицы. «Вильярреал» (47) — пятый.