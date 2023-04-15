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«Вильярреал», обыгравший в прошлом туре «Реал», уступил «Вальядолиду»

«Вильярреал», обыгравший в прошлом туре «Реал», уступил «Вальядолиду»
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Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Вильярреал» и «Вальядолид». Финальный свисток Хавьера Иглесиаса Вильянуэвы зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте: Селим Амалла реализовал классную комбинацию с передачи Кайла Ларина.

Гол Амаллы. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 34-й минуте Джавад Эль-Ямик забил после сольного прохода, передачу ему отдал Амалла.

Гол Эль-Ямика. Видеоролик:

На 74-й минуте «Вильярреал» отыграл один мяч благодаря Этьену Капу, но этого оказалось недостаточно.

Гол Капу. Видеоролик:

«Вальядолид» набрал 32 очка и поднялся на 14-ю строчку турнирной таблицы. «Вильярреал» (47) — пятый.

Испания - Примера. 29-й тур
15 апреля 2023, суббота. 15:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Вальядолид
Вальядолид
0:1 Амалла – 2'   0:2 Эль-Ямик – 34'   1:2 Капу – 74'
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