«Рубин» разгромил «Шинник» в первом матче Рахимова, «Арсенал» потерял очки с «Волгой»

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоялся матч 27-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «Рубин» и «Шинник» из Ярославля. Финальный свисток Константина Аверьянова зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.
Счёт в матче был открыт на 14-й минуте: точным ударом с пенальти отметился Виталий Лисакович. На 73-й минуте матча Дмитрий Кабутов удвоил преимущество своей команды, а на 87-й Алан Дзагоев установил окончательный счёт — 3:0 в пользу «Рубина». Казанцы могли забивать и четвёртый мяч, но Джоэль Фамейе не реализовал пенальти. На 90-й минуте у «Шинника» был удалён Андрей Батютин.
«Рубин» набрал 50 очков и закрепился на второй строчке турнирной таблице. «Шинник» (36) — девятый. Отметим, что казанцы провели первый матч под руководством Рашида Рахимова.
Параллельно в Ульяновске встречались местная «Волга» и тульский «Арсенал». Финальный свисток Евгения Галимова зафиксировал безрезультативную ничью — 0:0.
«Арсенал» с 37 очками занимает в турнирной таблице шестое место. «Волга» (22) — 17-я.
- 15 апреля 2023
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