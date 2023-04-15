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«Рубин» разгромил «Шинник» в первом матче Рахимова, «Арсенал» потерял очки с «Волгой»

«Рубин» разгромил «Шинник» в первом матче Рахимова, «Арсенал» потерял очки с «Волгой»
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Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоялся матч 27-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «Рубин» и «Шинник» из Ярославля. Финальный свисток Константина Аверьянова зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте: точным ударом с пенальти отметился Виталий Лисакович. На 73-й минуте матча Дмитрий Кабутов удвоил преимущество своей команды, а на 87-й Алан Дзагоев установил окончательный счёт — 3:0 в пользу «Рубина». Казанцы могли забивать и четвёртый мяч, но Джоэль Фамейе не реализовал пенальти. На 90-й минуте у «Шинника» был удалён Андрей Батютин.

«Рубин» набрал 50 очков и закрепился на второй строчке турнирной таблице. «Шинник» (36) — девятый. Отметим, что казанцы провели первый матч под руководством Рашида Рахимова.

Россия - Мелбет Первая лига. 27-й тур
15 апреля 2023, суббота. 16:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Лисакович – 14'   2:0 Кабутов – 73'   3:0 Дзагоев – 86'
Удаления: нет / Батютин – 89'

Параллельно в Ульяновске встречались местная «Волга» и тульский «Арсенал». Финальный свисток Евгения Галимова зафиксировал безрезультативную ничью — 0:0.

«Арсенал» с 37 очками занимает в турнирной таблице шестое место. «Волга» (22) — 17-я.

Россия - Мелбет Первая лига. 27-й тур
15 апреля 2023, суббота. 16:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
0 : 0
Арсенал
Тула
Комментарии
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