В «Спартаке» не стали комментировать новость о желании Крала расторгнуть контракт с клубом
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о возможном желании полузащитника Алекса Крала расторгнуть контракт с красно-белыми.
«Появилась такая информация — видели её. Давайте дождёмся летнего трансферного окна. Что-либо сейчас комментировать преждевременно. Есть несколько вариантов — вся конкретика появится летом», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Алекс присоединился к «Спартаку» в 2019 году, перейдя из пражской «Славии» за € 10 млн. В нынешнем сезоне Крал выступает за немецкий «Шальке» на правах аренды, приняв участие в 23 матчах чемпионата Германии. Портал Transfermarkt оценивает чешского полузащитника в € 5,5 млн.
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