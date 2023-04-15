«Челси» дома уступил «Брайтону»

Лондонский «Челси» проиграл «Брайтону» со счётом 1:2 в матче 31-го тура чемпионата Англии. Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».

На 13-й минуте матча с передачи Михаила Мудрика отличился Коннор Галлахер. Это первый гол «Челси» с марта. Для Мудрика ассист стал вторым голевым действием в составе синих.

Равновесие на 42-й минуте восстановил форвард гостей Дэнни Уэлбек, который появился на поле тремя минутами ранее, заменив Эвана Фергюсона.

Победный мяч записал на свой счёт юный парагвайский нападающий «чаек» Хулион Энсисо. Форвард поразил ворота Кепы Аррисабалаги красивым дальним ударом в «девятку» на 69-й минуте.

Таким образом, «Брайтон» набрал 49 очков и закрепился на седьмой строчке таблицы АПЛ. «Челси», имея в активе 39 очков, располагается на 11-м месте.