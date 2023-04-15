«Велес» уверенно обыграл «КАМАЗ» в матче Первой лиги
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Cегодня, 15 апреля, на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах прошёл матч 27-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «КАМАЗ» и «Велес» из Москвы. Финальный свисток Юнуса Кошко зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт на 26-й минуте: точным ударом отличился Олег Смирнов. На 45+4-й минуте пенальти реализовал Джамал Дибиргаджиев, установив окончательный счёт в матче. 2:0 — в пользу «Велеса».
«Велес» набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице 15-е место. В следующем туре команда сыграет в выездном матче с астраханским «Волгарём» (22 апреля). «КАМАЗ» с 36 очками идёт на 10-й строчке в турнирной таблице. В предстоящем туре команду ожидает гостевой матч с «Родиной» (22 апреля).
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