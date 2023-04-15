Дубль Уильямса принёс «Атлетику» победу над «Реалом Сосьедад» в матче Ла Лиги
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Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао прошёл матч 29-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Финальный свисток Сесара Сото Градо зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт на 33-й минуте: Иньяки Уильямс замкнул передачу Микеля Весги, выпрыгнувшего выше всех на угловом.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 70-й минуте Уильямс оформил дубль с передачи Рауля Гарсии.
«Атлетик» набрал 43 очка и занимает в турнирной таблице седьмое место. В следующем туре команда сыграет с «Альмерией». «Реал Сосьедад» с 51 очком остаётся четвёртым. В предстоящем туре команду ожидает матч с «Райо Вальекано».
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