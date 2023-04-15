Александр Мостовой — о «Спартаке»: зачем ставить такие пенальти? Такое нельзя свистеть

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал судейство в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — «Спартак» (1:2).

«Безоговорочное преимущество «Спартака» на протяжении 75 минут. В первом тайме на «Торпедо» было неприятно смотреть: люди не знали, как бежать вперёд, и вообще ничего не могли. Им просто повезло, что «Спартак» два забил. Должны были забивать минимум три.

Что касается пенальти, то первый был, второй — спорный, а третьего не было. Такие пенальти нельзя свистеть. Идёт борьба, люди прыгают, куча рикошетов. Зачем ставить такие пенальти? Для того VAR и даётся. Но «Торпедо» это не спасало. Первый тайм был просто ужасным, грубейшие ошибки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.