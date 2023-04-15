Александр Мостовой — о «Спартаке»: зачем ставить такие пенальти? Такое нельзя свистеть

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал судейство в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — «Спартак» (1:2).
«Безоговорочное преимущество «Спартака» на протяжении 75 минут. В первом тайме на «Торпедо» было неприятно смотреть: люди не знали, как бежать вперёд, и вообще ничего не могли. Им просто повезло, что «Спартак» два забил. Должны были забивать минимум три.
Что касается пенальти, то первый был, второй — спорный, а третьего не было. Такие пенальти нельзя свистеть. Идёт борьба, люди прыгают, куча рикошетов. Зачем ставить такие пенальти? Для того VAR и даётся. Но «Торпедо» это не спасало. Первый тайм был просто ужасным, грубейшие ошибки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 15 апреля 2023
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:45
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:32
-
21:27
-
21:23
-
21:22
-
21:22
-
21:21
-
21:04
-
20:58
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:37
-
20:30
-
20:27
-
20:25
-
20:18
-
20:15
-
20:11
-
20:11
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
19:57
-
19:55
-
19:51
-
19:50
-
19:46