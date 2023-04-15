Главный тренер «Спартака» высказался об обратной замене Зиньковского в матче с «Торпедо»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему произвёл обратную замену полузащитника Антона Зиньковского в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (2:1).

«Я первый, кто сожалеет, что Зиньковского надо было заменить обратно. Антон — очень важный игрок для команды, когда он находится в хорошей форме и сконцентрирован. Были матчи, когда он выходил и отлично себя показывал. Это футболист, который может решить исход матча. Ему надо приобретать стабильность, чтобы регулярно показывать свой уровень», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Зиньковский вышел на поле на 64-й минуте и был заменён на последних минутах, когда из-за удалений «Спартак» играл вдевятером.