Зобнин: дай бог, чтобы «Торпедо» осталось в РПЛ. Они в Москве — никуда ездить не надо
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после матча с «Торпедо» (2:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги высказался о сопернике, пожелав автозаводцам сохранить прописку в высшем дивизионе страны.
«В конце было тяжело. Они начали создавать моменты. Дай бог, чтобы они вышли из зоны вылета и сохранили прописку в РПЛ. Говорю так, потому что «Торпедо» — братская команда? Они в Москве — никуда ездить не надо, поэтому лучше сыграть здесь, в «Лужниках» (смеётся)», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Спартак» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Выше «Ростов» (45) и «Зенит» (54), у которых очный матч в запасе. «Торпедо» (13) — 16-е.
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