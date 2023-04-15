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«Бенфика» потерпела третье поражение подряд, проиграв «Шавишу»

«Бенфика» потерпела третье поражение подряд, проиграв «Шавишу»
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«Бенфика» потерпела сенсационное поражение от «Шавиша» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата Португалии.

Встреча, состоявшаяся в Шавише 15 апреля, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный в матче гол был забит в концовке игры на 94-й минуте.

Поражение стало для «Бенфики» вторым подряд в чемпионате и третьим подряд во всех турнирах (1:2 от «Порту», 0:2 от «Интера», 0:1 от «Шавиша»).

Команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Примейры, на семь очков опережая идущий вторым «Порту», у которого остаётся игра в запасе. До проигранного «драконам» матча в прошлую пятницу, 7 апреля, «Бенфика» побеждала на протяжении восьми встреч подряд во всех турнирах.

В среду, 19 апреля, подопечных Роджера Шмидта ждёт ответная встреча 1/4 финала с «Интером». Игра начнётся в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

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