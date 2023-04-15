Экс-игрок «Зенита» Стрепетов: изюминки и красоты стиля у «Ростова» нет

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча петербургской команды с «Ростовом» в 23-м туре чемпионата России.
«Думаю, что «Зенит» будет настроен на победу, у команды хороший запас очков. Все футболисты в строю и приедут в Ростов в хорошем настроении. В то же время «Ростов» — хорошая и дисциплинированная команда, претендующая на призовое место в чемпионате России. Игра будет равной и обоюдоострой. Кто совершит меньше ошибок, тот и выйдет победителем. У хозяев поля настрой будет максимальный при поддержке болельщиков. Я думаю, «Зенит» устроит ничья.
Многие уже отдали пальму первенства «Зениту», я с этим тезисом не соглашусь. В случае неудачного исхода для питерцев интрига продолжит жить. Тем не менее сейчас мне больше симпатизирует стиль игры ЦСКА, а не «Ростова». Армейцы чётко сконцентрированы на победном результате. Федотов внушил ребятам веру в свои силы. Сейчас ЦСКА играет на победу с любым соперником.
«Спартак» тоже должен вернуться на победный путь. Московское «Динамо» обладает ярким составом и явно не раскрывает всего своего потенциала. Поражение «Зенита» привнесёт интригу в чемпионскую гонку. Если Семак сегодня одержит победу, то «Зенит» выйдет на финишную прямую к золотым медалям. Любой другой результат отодвинет чемпионство.
Я с симпатией отношусь к Ростову и считаю его футбольным городом. Я говорю о стиле игры. «Ростов» в последнем матче показал характер, но мне кажется, что ЦСКА больше нацелен на победу. Команда всегда выходит побеждать. Сможет ли «Ростов» только за счёт дисциплины занять место в тройке призёров? С ним может играть команда с любого места в турнирной таблице. Изюминки и красоты стиля у команды нет. Мне бы хотелось увидеть больше яркости от футбола», — сказал Стрепетов «Евро-Футбол.Ру».
- 15 апреля 2023
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