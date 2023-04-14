«Бавария» оштрафует Садио Мане на € 500 тыс.

Форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане будет оштрафован клубом на € 500 тыс. за то, что ударил одноклубника Лероя Зане после поражения в матче с «Манчестер Сити» во вторник, 11 апреля (0:3). Об этом сообщает Goal со ссылкой на свои источники.
Ранее немецкий гранд объявил о дисквалификации сенегальского вингера на один матч. В игре 28-го тура с «Хоффенхаймом», которая состоится в субботу, 15 апреля, Томасу Тухелю придётся обойтись без Мане.
В целом руководство «Баварии» считает, что вопрос закрыт, поскольку Мане, как сообщается, принёс искренние извинения Зане, клубу и всей футбольной общественности за неподобающее поведение. Кроме того, отмечается, что этот инцидент произошёл в непростое для игрока время – Мане на этой неделе оплакивает потерю тёти, которую очень любил.
- 14 апреля 2023
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