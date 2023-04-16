Куртуа: могли забить больше «Кадису», но надеюсь, мы отложили голы на вторник

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу команды в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:2).

«Мы провели отличный матч. Хорошо контролировали ситуацию и реализовали много моментов. Мы могли забить больше голов, но я надеюсь, что мы отложили их на вторник. В конце концов, это тоже заслуга их вратаря. У нас ещё есть финал Кубка и четвертьфинал Лиги чемпионов, а другие команды играют с субботы по субботу. Хорошая игра сегодня ведёт к следующему матчу. Мы в хорошей физической форме», — приводит слова Куртуа Marca.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 10 очков. 18 апреля «Реал» сыграет с «Челси» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

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